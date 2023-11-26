Фанат напал на вратаря «Рубина»

В концовке матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и воронежским «Факелом» на поле выбежал болельщик. Об этом сообщает «Матч ТВ».

На последних минутах игры фанат выбежал на поле и, пока его преследовал стюард, побежал в сторону вратаря «Рубина» Юрия Дюпина, который стоял спиной к бегущему. Когда до голкипера оставалось пару метров, стюард настиг болельщика и повалил его на газон, и они вместе по инерции сбили вратаря с ног. Стюард и его подоспевший напарник вывели фаната за пределы поля, Дюпин встал на ноги, и через несколько секунд прозвучал финальный свисток.

Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол был забил в концовке первого тайма Руслан Безруков.

После 16 туров РПЛ «Рубин», набрав 25 очков, сравнялся с ЦСКА и «Локомотивом». Команды делят шестое место. Казанцы в следующем туре сыграют с «Динамо».

Лидером чемпионата после 16 тура стал петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака разгромили «Сочи» и обогнали в турнирной таблице «Краснодар», который сенсационно уступил «Уралу» со счетом 1:3.

Ранее сообщалось, что игрок «Краснодара» пытался прорваться в судейскую после матча с «Уралом».