Кондратюк о серебре на этапе Гран-при: для моего уровня катания это глупо

Чемпион Европы Марк Кондратюк в комментарии «Газете.Ru» назвал дуростью ошибку на вращении в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве.

«Скорее, по итогам положительные ощущения. Во многих аспектах прокаты были далеко не идеальные, но я рад, что был прогресс относительно Омска. Как минимум в баллах, в количестве сделанных элементов.

Расстроился в субботу, что допустил очень глупую ошибку, такого у меня не было. Это была дурость, просто забыл. Надеюсь, это было в последний раз. Все что-то забывают — паспорт, например. Я и в жизни человек забывчивый. Наверное, для моего уровня катания это глупо, но надо идти дальше. Зато наслушался шуток от всех, настроение было великолепное», — заявил спортсмен.

Также Кондратюк рассказал, чем ему помогло выступление в шоу Ильи Авербуха, в котором фигурист исполнял роль тореадора Эскамильо вместо травмированного Алексея Ягудина.

«Наработки в плане испанских движений помогли мне катать в шоу «Кармен», а определенные моменты из шоу, где ты не так волнуешься, помогают это переносить в программу», — добавил фигурист.

Кондратюк стал вторым на Гран-при в Москве, набрав в сумме 275,25 балла. Золото выиграл петербургский фигурист Владислав Дикиджи.

Ранее Авербух рассказал о «чудовищном» случае из детства.