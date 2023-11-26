Малкин ответил на вопрос, кто лучше — Овечкин или Кросби

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин ответил на вопрос, кого считает лучше — одноклубника Сидни Кросби или соотечественника, нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводит The Athletic.

«Ответ на этот вопрос в Питтсбурге и Канаде отличается от того, который в Вашингтоне и России. Оба парня по-прежнему великолепны. Думаю, что они оба будут играть вечно. Сейчас не время быть друзьями. Впереди ждет еще больше матчей.

Ови в плане голов, наверное, лучший в истории. Сид, безусловно, лучший игрок всех времен», — заявил Малкин.

В ноябре Овечкин заявил, что он вместе с Кросби спас НХЛ.

Из-за локаута Овечкин и Кросби дебютировали в НХЛ в одном сезоне – в чемпионате-2005/06. 38-летний россиянин набрал за карьеру 1497 (827+670) очков в 1364 играх в НХЛ. 36-летний канадец отметился 1526 (563+963) результативными баллами в 1210 матчах.

Кросби выиграл три Кубка Стэнли в карьере на данный момент, Овечкин – один.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 17 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет теперь 67 шайб.

Ранее Овечкин заявил, что сделал недостаточно в проигранных сериях плей-офф с «Питтсбургом».