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Футболист «Спартака» заявил, что матч РПЛ был тяжелее игр отбора Евро-2024

Серб Бабич назвал игру с «Балтикой» более тяжелой, чем матчи обора Евро-2024

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Сербский футболист московского «Спартака» Срджан Бабич в комментарии «Спорт-Экспрессу» заявил, что ему было сложно играть с калининградской «Балтикой» из-за погодных условий.

«Не могу cказать, что ранее я никогда не играл в таких уcловиях, но такое cлучаетcя редко. Погода играет большую роль в футболе. Был ли этот матч cложнее, чем матчи квалификации Евро-2024? Да, это уже другой вид футбола. Никто не ожидал таких уcловий перед матчем, что будет так много cнега. Было очень тяжело играть», — заявил защитник.

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Балтика» — «Спартак» прошел в Калининграде и завершился победой красно-белых со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка, который состоялся при сильном снегопаде.

19 ноября сборная Сербии на своем поле сыграла вничью с национальной командой Болгарии (2:2) в заключительном матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2024. Ничью сербам принес гол Срджана Бабича.

Благодаря этому результату сборная Сербии заняла второе место в группе G и вышла на Евро-2024.

Ранее форвард «Балтики» пошутил про свой полет в сугроб в матче со «Спартаком».

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