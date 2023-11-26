Российских футболистов осудили за отсутствие желания помогать армии

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина») раскритиковал российских футболистов за отсутствие желания помогать армии. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат заявил, что не припоминает случаев, чтобы кто-то из российских футболистов отдал часть своей «баснословной зарплаты» на нужды СВО.

«Известные всем футбольные ветераны оказались крайне падкими на государственные деньги, но совершенно не способными встать на защиту страны, которая и вырастила из них спортсменов, и кормила долгие годы карьеры. Может быть, это в целом такая предательская среда, потому что не слышно от футбольной гвардии иных мнений?» — заявил депутат.

7 августа в ряды бригады «Эспаньола» — добровольческого подразделения, сформированного из фанатов различных клубов, — вступил экс-футболист сборной России Андрей Соломатин. Он подписал полугодичный контракт.

Соломатин несколько раз приезжал в Донбасс с гуманитарной помощью — привозил еду, вещи и предметы первой необходимости для бойцов «Эспаньолы».

Соломатин в разные годы выступал за московские «Торпедо», «Локомотив» и ЦСКА. С 1998 по 2003 год он вызывался в сборную России.

Ранее российский боец поехал в зону СВО из-за ссоры с женой.