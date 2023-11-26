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Овечкин о вылетах от «Питтсбурга»: все мои голы, очки — кому не плевать?

Овечкин: сделал недостаточно в проигранных сериях плей-офф с «Питтсбургом»

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Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил три серии плей-офф с «Питтсбург Пингвинз», после которых «пингвины» завоевывали Кубок Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. Его слова приводит The Athletic.

«Мне казалось, что всего из того, что я сделал, было недостаточно. Все те голы. Все те очки. Кому не плевать? Ведь они выиграли», — заявил россиянин.

В ноябре Овечкин заявил, что он вместе с капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби спас НХЛ.

Из-за локаута Овечкин и Кросби дебютировали в НХЛ в одном сезоне – в чемпионате-2005/06.

38-летний россиянин набрал за карьеру 1497 (827+670) очков в 1364 играх в НХЛ. 36-летний канадец отметился 1526 (563+963) результативными баллами в 1210 матчах.

Кросби выиграл три Кубка Стэнли в карьере на данный момент, Овечкин – один.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 17 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет теперь 67 шайб.

Ранее Овечкин ударил соперника в лицо в матче НХЛ.

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