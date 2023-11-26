Соболев о матче с «Балтикой»: футболом это назвать очень тяжело

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев, который был признан лучшим игроком матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской «Балтикой», подвел итоги поединка, назвав его игрой в снежки. Его речь опубликована в Telegram-канале красно-белых.

«Поздравляю всех с победой. Тяжелая игра, рад выйти в стартовом составе, помочь команде одержать победу в снежки, потому что футболом это назвать очень тяжело. А так, красно-белые, всех с победой, идем дальше», — сказал Соболев.

Матч «Балтика» — «Спартак» прошел в Калининграде и завершился победой красно-белых со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка, который состоялся при сильном снегопаде. Соболев вышел в старте, он отдал две голевые передачи и был заменен на 90+4-й минуте игры.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 27 очков. «Балтика» располагается на 14-м месте, имея в активе 12 баллов. На первом месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 33 очка, второе место занимает «Краснодар», набрав 32 очка, замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», набрав 28 баллов.

Ранее «Спартак» сделал официальное заявление из-за матча с «Балтикой».