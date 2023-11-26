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Бразилец из ЦСКА признался, что никогда раньше не видел снег

Защитник ЦСКА Келлвен надеется быстро адаптироваться к холоду

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ПФК ЦСКА

Бразильский защитник московского ЦСКА Келлвен после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо» (2:3) признался, что до переезда в Россию никогда не видел снег. Его слова приводит Sport24.

«Как погода? Первый раз играю при такой погоде. В Бразилии даже близко к этому нет. Там может быть зимой 7 или 8 градусов тепла. Таких холодов ни разу не встречал. Надеюсь быстрее адаптироваться. Партнеры говорят, чтобы я теплее одевался. Впервые вижу снег», — заявил Келлвен.

ЦСКА объявил о переходе футболиста 1 сентября 2023 года. Ранее Келлвен выступал за «Атлетико Паранаэнсе». Это единственный клуб в карьере защитника. На его счету более 100 матчей за команду. В 2019 году он помог «Атлетико Паранаэнсе» выиграть чемпионат штата Парана и Кубок Бразилии.

После 16 туров чемпионата России ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 25 баллов. В следующем матче РПЛ ЦСКА на своем поле примет «Ростов». Поединок пройдет 3 декабря. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

Ранее ЦСКА обвинили в неправильном распределении сил из-за поражения от «Динамо».

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