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«Спартак» сделал официальное заявление из-за матча с «Балтикой»

«Спартак» поблагодарил фанатов за поддержку в матче с «Балтикой»

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Виталий Невар/РИА Новости

Московский «Спартак» обратился к болельщикам с благодарностью после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской «Балтикой». Заявление клуба приводится в официальном Telegram-канале красно-белых.

«Большое спасибо всем, кто пришел поддержать команду сегодня! Впереди еще две важных выездных игры и заключительный домашний матч года!» — указано в сообщении.

Матч «Балтика» — «Спартак» прошел в Калининграде и завершился победой красно-белых со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка, который состоялся при сильном снегопаде.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 27 очков. «Балтика» располагается на 14-м месте, имея в активе 12 баллов. На первом месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 33 очка, второе место занимает «Краснодар», набрав 32 очка, замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», набрав 28 баллов.

На выезде «Спартак» сыграет кубковый матч с «Оренбургом», а также проведет в гостях матч 17-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом». Год красно-белые закроют домашним поединком чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее стало известно, почему «Спартак» и «Балтика» не сыграли красным мячом при сильном снеге.

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