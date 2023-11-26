В игре «Спартака» увидели мысль

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко, который на клубном уровне также выступал за петербургский «Зенит» и «Краснодар», заявил, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль определился со схемой и игрой, что позволяет безболезненно проводить замены по ходу игры. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» возвращается, и мы это видим. Команда сейчас показывает игру, показывает мысль. И очень важно, что мы видим коллектив. Стал ярче выглядеть Соболев. Какие-то моменты, видимо, пошли на пользу команде. Теперь «Спартак» поднимается по таблице, и видно, что команда очень хочет бороться за лучшие места», — заявил Деменко.

«Спартак» обыграл калининградскую «Балтику» в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел в Калининграде и завершился победой красно-белых со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка, который состоялся при сильном снегопаде.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 27 очков. «Балтика» располагается на 14-м месте, имея в активе 12 баллов. На первом месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 33 очка, второе место занимает «Краснодар», набрав 32 очка, замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», набрав 28 баллов.

Ранее стало известно, почему «Спартак» и «Балтика» не сыграли красным мячом при сильном снеге.