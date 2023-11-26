Международная федерация фехтования не отстранит Россию из-за Украины

Конгресс Международной федерации фехтования (FIE) отказался поддержать предложение Федерации фехтования Украины (ФФУ) наложить санкции на Федерацию фехтования России (ФФР). Об этом сообщает официальный сайт российской организации.

Заседание конгресса состоялось 25 ноября в египетском Шарм-эш-Шейхе. Членство ФФР в Международной федерации фехтования приостановлено не будет.

До этого FIE допустила фехтовальщиков из России и Белоруссии к международным стартам в нейтральном статусе. На чемпионате мира — 2023, который состоялся прошедшим летом, выступили семь атлетов из России.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее олимпийский чемпион рассказал, когда Россию вернут на международные соревнования.