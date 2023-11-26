ЦСКА обвинили в неправильном распределении сил из-за поражения от «Динамо»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев объяснил поражение армейского клуба от столичного «Динамо» (2:3) в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) проблемами с распределением сил по ходу встречи. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Когда физика кончается, то все заканчивается: и техника, и тактика. Уже думают о том, как бы игра побыстрее закончилась, потому что дыхалки не хватает. Что-то не в порядке с физикой. Надо в этом разобраться, потому что такого допускать нельзя. Нужно уметь распределять свои силы на весь матч», — заявил Пономарев.

На седьмой минуте матча счет открыл футболист «Динамо» Бителло. В середине первого тайма Аббосбек Файзуллаев сравнял счет, а перед перерывом Антон Заболотный вывел армейцев вперед. Через десять минут после перерыва Бителло забил второй мяч в ворота ЦСКА, а за 15 минут до финального свистка Константин Тюкавин установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Динамо» занимает третье место, набрав 28 очков. ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 25 баллов.

В следующем туре бело-голубые сыграют дома против казанского «Рубина». Встреча состоится 4 декабря. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени. ЦСКА на своем поле примет «Ростов». Поединок пройдет 3 декабря. Команды выйдут на поле в 14.00 по московскому времени.

Ранее футболист ЦСКА признался в любви к Месси.