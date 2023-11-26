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Стало известно, почему «Спартак» и «Балтика» не сыграли красным мячом при сильном снеге

В РПЛ объяснили, почему не было красного мяча в матче «Балтики» и «Спартака»

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Виталий Невар/РИА Новости

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) объяснила, что в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком» не был использован мяч красного цвета из-за сотрудничества лиги с компанией Nike. Цитату приводит «Матч ТВ».

«Nike не производит красные мячи в свободную продажу и делает их только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве. Текущий мяч имеет контрастную окраску, которая заметнее для участников матча, чем на телевизионной картинке», — заявил представитель пресс-службы РПЛ.

Матч «Балтика» — «Спартак» прошел в Калининграде и завершился победой красно-белых со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка, который состоялся при сильном снегопаде.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 27 очков. «Балтика» располагается на 14-м месте, имея в активе 12 баллов. На первом месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 33 очка, второе место занимает «Краснодар», набрав 32 очка, замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», набрав 28 баллов.

Ранее в «Балтике» сравнили игру со «Спартаком» с регби.

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