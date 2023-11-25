Тренер «Спартака» объяснил, как замотивировал игроков на победу в игре с «Балтикой»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после игры 16-го тура МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики» заявил, что главной мотивацией для него было прервать негативную серию матчей на выезде. Его слова приводит «Газета.Ru».

«До матча в гостинице мы показали план на игру, обсудили его и сказали, что если погодные условия не позволят нам играть в тот футбол, который мы запланировали, то будем биться и бороться, что в итоге и получилось. Перед игрой я показал команде турнирную таблицу с нашими гостевыми результатами. Нам было важно прервать эту негативную тенденцию, невзирая на погодные условия. Во время моя температура, наверное, доходила до +45, подобное ощущение помогает при такой погоде сохранять тепло», — заявил Абаскаль.

Матч «Балтика» — «Спартак» прошел в Калининграде и завершился победой красно-белых со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 27 очков. «Балтика» располагается на 14 месте, имея в активе 12 баллов. На первом месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 33 очка, второе место занимает «Краснодар», набрав 32 очка, замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», набрав 28 баллов.

Ранее Гильермо Абаскаль назвал игру с «Балтикой» самой запоминающейся в жизни.