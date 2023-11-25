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В «Балтике» сравнили игру со «Спартаком» с регби

Тренер «Балтики» Игнашевич сравнил матч со «Спартаком» с регби

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Михаил Голенков/РИА Новости

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что эта игра была больше похоже на регби, чем на футбол. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Всем было интересно посмотреть на красивый футбол, было интересно сравнить нас со «Спартаком». Но в итоге получился не футбол, а регби. В регби мы тоже оказались слабее. Было понятно, что надо упрощать игру, стараться играть в длинный пас. Замена Кузьмина в перерыве состоялась по той же причине — он выпадал из игры, было ясно, что такой вязкий характер встречи сохранится до ее конца. Нужно было играть за спину нападающим, подбирать мячи», — заявил Игнашевич.

Матч «Балтика» — «Спартак» прошел в Калининграде и завершился победой красно-белых со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 27 очков. «Балтика» располагается на 14 месте, имея в активе 12 баллов. На первом месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 33 очка, второе место занимает «Краснодар», набрав 32 очка, замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», набрав 28 баллов.

Ранее матч «Балтика» — «Спартак» был прерван из-за погоды.

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