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Тарасова дала оценку Валиевой за короткую программу этапе Гран-при России в Москве

Тренер Тарасова о короткой программе Валиевой: Камила показала класс

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Максим Богодвид/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова восхитилась выступлением Камилы Валиевой в короткой программе на шестом этапе Гран-при России в Москве, передает РИА «Новости».

«Валиева прокатала просто здорово, показала класс, чисто исполнила все элементы. Конечно, была очень сконцентрирована на них. В короткой программе надо, прежде всего, чисто сделать все элементы», — сказала Тарасова.

Валиева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве. Спортсменка набрала за прокат 81,27 балла.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. CAS вынесет заключение в конце января 2024 года. В случае, если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сборная России может лишиться командного олимпийского золота. Из-за открытого допингового дела награды до сих пор не вручены.

Ранее Валиева рассказала о целях в спорте.

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