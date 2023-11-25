«Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА

В матче 16 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» одержало победу над столичным ЦСКА.

Встреча завершилась со счетом 3:2.

На седьмой минуте матча счет открыл футболист «Динамо» Бителло. В середине первого тайма Аббосбек Файзуллаев сравнял счет, а перед перерывом Антон Заболотный вывел армейцев вперед. Через десять минут после перерыва Бителло забил второй мяч в ворота ЦСКА, а за 15 минут до финального свистка Константин Тюкавин установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает третье место, набрав 28 очков. ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 25 баллов.

В следующем туре бело-голубые сыграют дома против казанского «Рубина». Встреча состоится 4 декабря. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

ЦСКА на своем поле примет «Ростов». Поединок пройдет 3 декабря. Команды выйдут на поле в 14.00 по московскому времени.

Ранее ЦСКА разгромил «Динамо» со счетом 4:0.