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«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче АПЛ

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» и сохранил лидерство в АПЛ

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Carl Recine/Reuters

На стадионе «Этихад» в Манчестере состоялся матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Местный «Манчестер Сити» принимал «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 27-й минуте счет в матче открыл форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Отметим, что это 50-й гол норвежского нападающего за 48 матчей в чемпионате Англии. Он быстрее всех в истории забил полсотни голов в АПЛ.

На 80-й минуте счет сравнял крайний защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд.

Таким образом, «Манчестер Сити» продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, заработав 29 очков в 13 матчах. «Ливерпуль» с 28 баллами располагается на второй строчке.

В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет с «РБ Лейпциг» в рамках Лиги чемпионов. Встреча пройдет 28 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. 30 ноября «Ливерпуль» в Лиге Европы встретится в футбольным клубом ЛАСК. Начало матча запланировано на 23:00 мск.

Ранее «Зенит» обыграл «Сочи» и возглавил турнирную таблицу РПЛ.

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