Галактионова могут дисквалифицировать за нецензурное высказывание в адрес судей

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов позволил себе нецензурное высказывание в адрес арбитра во время матча с «Крыльями Советов».

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился вничью со счетом 3:3. Третий мяч самарской команды был забит на 112-й минуте. Бенхамин Гарре реализовал 11-метровый удар. Галактионов после матча дал интервью, в котором нецензурно отреагировал на работу бригады арбитров во главе с Василием Казарцевым.

Согласно дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза (РФС), за это высказывание Галактионов может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей, а при повторном нарушении может пропустить до трех месяцев. Кроме того, РФС может оштрафовать тренера на сумму от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

«Локомотив» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 16 матчах. «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции, заработав 26 баллов. Лидером чемпионата является «Краснодар», в активе которого 32 очка после 15 проведенных матчей.

Ранее футболист «Локомотива» Дмитрий Баринов после матча с «Крыльями» назвал судей позором футбола.