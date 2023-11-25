Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Галактионова могут дисквалифицировать за нецензурное высказывание в адрес судей

Тренера «Локомотива» Галактионова могут дисквалифицировать на четыре матча

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов позволил себе нецензурное высказывание в адрес арбитра во время матча с «Крыльями Советов».

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился вничью со счетом 3:3. Третий мяч самарской команды был забит на 112-й минуте. Бенхамин Гарре реализовал 11-метровый удар. Галактионов после матча дал интервью, в котором нецензурно отреагировал на работу бригады арбитров во главе с Василием Казарцевым.

Согласно дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза (РФС), за это высказывание Галактионов может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей, а при повторном нарушении может пропустить до трех месяцев. Кроме того, РФС может оштрафовать тренера на сумму от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

«Локомотив» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 16 матчах. «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции, заработав 26 баллов. Лидером чемпионата является «Краснодар», в активе которого 32 очка после 15 проведенных матчей.

Ранее футболист «Локомотива» Дмитрий Баринов после матча с «Крыльями» назвал судей позором футбола.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий