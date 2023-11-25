Футболист «Локомотива» Баринов — судьям: для всего футбола вы позор

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов назвал позором арбитров встречи 16-го тура чемпионата России по футболу с «Крыльями Советов». Слова Баринова передает «Чемпионат».

«Для всего футбола вы позор», — сказал Баринов.

Встреча, прошедшая на стадионе «Самара Арена», завершилась вничью со счетом 3:3.

На 30-й минуте счет в матче открыл игрок «Локомотива» Сергей Пиняев. Через две минуты счет сравнял футболист самарской команды Фернандо Костанца. Во втором тайме дублем отметился полузащитник «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов. Он отличился на 62-й и 84-й минутах. В добавленное о второму тайму время игрок самарцев Владимир Писарский забил второй мяч, а на 100-й минуте форвард «Крыльев» Беннжамин Гарре реализовал пенальти и установил окончательный счет.

Таким образом, «Локомотив» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 16 матчах. «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции, заработав 26 баллов. Лидером чемпионата является «Краснодар», в активе которого 32 очка после 15 проведенных матчей.

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