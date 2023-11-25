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«Я с вами закончил»: Дзюба не стал общаться с журналистами

Футболист «Локомотива» Дзюба отказался от общения с журналистами

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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после упущенной победы над «Крыльями Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) отказался от общения с прессой. Слова Дзюбы передает «Матч ТВ».

«Я с вами, журналистами, закончил», — сказал Дзюба.

Встреча, прошедшая на стадионе «Самара Арена», завершилась вничью со счетом 3:3.

На 30-й минуте счет в матче открыл игрок «Локомотива» Сергей Пиняев. Через две минуты счет сравнял футболист самарской команды Фернандо Костанца. Во втором тайме дублем отметился полузащитник «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов. Он отличился на 62-й и 84-й минутах. В добавленное ко второму тайму время игрок самарцев Владимир Писарский забил второй мяч, а на 100-й минуте форвард «Крыльев» Беннжамин Гарре реализовал пенальти и установил окончательный счет.

Таким образом, «Локомотив» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 16 матчах. «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции, заработав 26 баллов. Лидером чемпионата является «Краснодар», в активе которого 32 очка после 15 проведенных матчей.

Ранее бразильский футболист заявил, что Дзюба мог бы играть в «Реале» или «Барселоне».

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