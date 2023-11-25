Российский хоккеист стал первой звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила список главных звезд игрового дня.

Первой звездой признан российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который в матче с «Каролина Харриейнс» забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи.

Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебак стал второй звездой дня, отразив все 32 броска в игре с «Флоридой Пантерз». Тройку лучших замкнул нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт, отметившийся хет-триком и ассистентским дублем.

Встреча между «Тампой» и «Каролиной» завершилась победой «молний» со счетом 8:2. Кучеров забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи. В нынешнем сезоне НХЛ российский форвард забросил 15 шайб и сделал 20 передач в 20 проведенных матчах.

«Тампа» располагается на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 25 очков в 21 матче. «Каролина» заработала 22 балла в 19 встречах и занимает восьмую строчку в той же конференции.

Ранее Кучеров оценил свой рекордный матч.