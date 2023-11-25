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Перешедший в КХЛ американский хоккеист заявил, что его аннулировали в лигах США

Перешедший в «Ак Барс» Миллер заявил, что его аннулировали в американских лигах

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Перешедший в казанский «Ак Барс» американский защитник Митчелл Миллер рассказал, что в юности он в компании друзей издевался над чернокожим молодым человеком с отклонением в развитии, из-за чего оказался в суде в 14 лет. Слова Миллера передает «Бизнес Online».

«У нас была общая компания, с которой мы проводили много времени. Все случилось на баскетбольном матче в школе. Мы очень плохо поступили с чернокожим парнем, задевали его, издевались, о чем я сожалею до сих пор. Я говорил на эту тему с представителями НХЛ, но, похоже, меня действительно отменили в американских лигах», — сказал Миллер.

В 2020 году клуб «Аризона Койотс» задрафтовал Миллера на драфте молодых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). После инцидента с чернокожим одноклассником выбор «Аризоны» был аннулирован.

«Ак Барс» располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, заработав 40 очков в 34 матчах.

Ранее руководители КХЛ спрогнозировали победителя чемпионата.

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