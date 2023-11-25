Гимнастка Арина Аверина рассказала о мечте стать фигуристкой

Известная гимнастка Арина Аверина заявила, что она и ее сестра Дина хотели стать фигуристками. Слова Арины Авериной передает ТАСС.

«Женское фигурное катание и художественная гимнастика очень близки. Это очень женственные виды спорта. Мы в детстве очень мечтали стать фигуристками, но там, где мы родились, фигурное катание не развивалось. Но мы всегда стараемся чему-то научиться, когда встаем на коньки», — сказала Арина Аверина.

На ОИ-2020 в Токио Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина осталась без медали, заняв в итоговом протоколе четвертое место.

В сентябре сестры Аверины испытали себя в качестве чирлидерш.

Ранее Дина Аверина призналась, что ее сердце больше не свободно.