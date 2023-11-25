Итальянский футболист Балотелли прокомментировал ДТП со своим участием

Экс-футболист сборной Италии Марио Балотелли, а ныне игрок турецкого клуба «Адана Демирспор» высказался об автомобильной аварии, в которую он попал вчера, 24 ноября. Слова игрока передает Football Italia.

«Я просто разбил свою машину, а потом поехал домой на другом автомобиле. Я думал, что поднимать большой шум из-за чего-то подобного — это то, что уже вышло из моды. Мог бы понять, если бы кто-нибудь пострадал в этой аварии, но я просто разбил машину и поехал домой», — сказал Балотелли.,

Балотелли врезался в стену, не справившись с управлением своего автомобиля марки Audi, ориентировочная стоимость которого составляет €114 тыс. В машине сработали подушки безопасности, 33-летний форвард после аварии вышел из автомобиля и лег на землю.

После случившегося прибывшие на место медики оказали спортсмену первую помощь, ему удалось избежать серьезных травм. Отмечается, что итальянец отказался пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови, которое у него потребовала полиция.

Контракт итальянца и «Аданы Демирспор» действует до лета 2024 года. В нынешнем сезоне он сыграл за турецкий клуб пять матчей, в которых забил три мяча.

Ранее стали известны детали аварии Балотелли.