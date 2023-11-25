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«Грусть — удел слабых»: в «Балтике» хотят избежать борьбы за выживание

Полузащитник «Балтики» Галоян назвал грусть уделом слабых

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Виталий Невар/РИА Новости

Полузащитник калининградской «Балтики» Артур Галоян в интервью «Газете.Ru» заявил, что в матче 16-го тура МИР Российской премьер-лиги (МИР РПЛ) против московского «Спартака» команда не будет стараться противодействовать кому-либо из стана оппонентов лично.

«Как мы будем противодействовать «Спартаку»? Пускай это останется тайной. Мы стараемся не ориентироваться на какого-либо конкретного игрока, мы рассматриваем соперника как команду в целом», — заявил игрок.

Также футболист порассуждал на тему выступления команды в сезоне.

«Грустить — это удел слабых. В любом случае нужно двигаться вперед, даже после поражений. У ребят большая мотивация побеждать и исправлять положение в таблице», — заявил Галоян.

Матч «Балтика» — «Спартак» состоится сегодня, 25 ноября, в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Перед этой игрой команда под руководством Гильермо Абаскаля имеет в активе 24 очка и располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Команда Сергея Игнашевича с 12 очками идет на 14-м месте.

Ранее Артур Галоян пообещал дать «Спартаку» бой.

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