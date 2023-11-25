Боец Петр Ян: в Америке неплохие тюрьмы, но не хочу там остаться на несколько лет

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян высказался о конфликте с американским бойцом Шоном О'Мэлли. Его слова передает «Матч ТВ».

«Мы меняемся, каждый человек меняется, это все имеет место быть. Надеюсь, что в хорошую. Для всех хорошим не будешь, но я к этому и не стремлюсь. На ближайшие годы есть планы, нужно сейчас мобилизироваться, собраться, а потом сделать пару хороших движений.

Зачем нам провоцировать какую‑то ситуацию, чтобы она закончилась так, что можно остаться в Америке на несколько лет. Тюрьмы там неплохие, но все‑таки я бы не хотел», — сказал Ян.

В конце сентября российский боец заявил, что перенес операцию. Ян уступил в трех последних поединках. В марте грузин Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер.

На счету Яна 17 побед и пять поражений.

Ранее Петр Ян заявил, что собирается вновь стать чемпионом UFC.