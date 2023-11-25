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Бывший футболист оценил вероятность ухода Вендела и Клаудиньо из «Зенита»

Экс-футболист Деменко: к Венделу и Клаудиньо проявляют интерес

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший полузащитник санкт-петебургского «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о возможных уходах ведущих игроков из клубов Российской премьер-лиги, отметив, что о расстановке сил на вторую часть сезона можно будет судить только весной, непосредственно перед возобновлением чемпионата.

«Вы знаете, сейчас в «Зените» все прекрасно понимают, и еще неизвестно, что произойдет зимой. И в том же «Краснодаре» есть слухи об уходе Сперцяна и других футболистов. И так же в «Зените» неизвестно – останется ли Вендел, к Клаудиньо интерес проявляют. На самом деле этот момент интересный. Сейчас доиграют эти три тура, и весной останется всего 12 игр. Что будет дальше, неизвестно. Что-то говорить можно будет ближе к первым весенним играм, но сейчас ничего непонятно. Но на рынке «Зенит» и «Краснодар» будут в любом случае», — считает Деменко.

«Краснодар» в данный момент возглавляет таблицу РПЛ с 32 очками после 15 туров. «Зенит», выигравший пять последних чемпионатов страны, идет вторым, имея в активе 30 баллов. Дальше в таблице располагаются «Динамо», «Крылья Советов» и ЦСКА, каждый из которых набрал 25 очков. У столичных «Спартака» и «Локомотива» по 24 балла.

Ранее «Балтику» назвали фаворитом матча со «Спартаком».

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