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Футболисты «Динамо» неприлично пошутили над своим одноклубником

Игроки «Динамо» шутили над одноклубником, сомневаясь в его традиционной ориентации

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Бывший начальник команды «Динамо» Дмитрий Балашов рассказал, как футболисты «Динамо» шутили над своим одноклубником Балажом Джуджаком. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Игроки подарили ему огромный фаллос, сомневаясь в его традиционной ориентации? Ага, на шкафчик в раздевалке прилепили. Балажа на эту тему ребята постоянно подкалывали. Во-первых, одевался броско, даже мажористо. Во-вторых, прическа своеобразная. В-третьих, ноги брил. В салоне делал эпиляцию. Обижался ли он? По крайней мере виду не подавал. Ржал наравне со всеми», — сказал Балашов.

Джуджак выступал за «Динамо» с 2012 по 2015 год. До этого он играл за «Анжи». После ухода из «Динамо» полузащитник выступал в чемпионате Турции и ОАЭ. С 2020 года 36-летний футболист играет на родине за «Дебрецен».

После 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» делит с ЦСКА и «Крыльями Советов» третью строчку в турнирной таблице. На пять очков больше у идущего вторым «Зенита». Лидировать продолжает «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича в прошлом туре разошлись миром с петербуржцами. В активе команды 32 очка.

Ранее глава «Зенита» Медведев потроллил ЦСКА.

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