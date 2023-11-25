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Экс-игрок «Спартака» заявил, что тренер ЦСКА может руководить абсолютно любой командой

Экс-игрок «Спартака» Деменко: Федотов может руководить абсолютно любой командой

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Dinamik/Wikimedia

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от игры ЦСКА и «Динамо». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Федотов — это очень хороший тренер. Я считаю, что он может руководить абсолютно любой командой. Тренерского внимания к игрокам очень много. У ЦСКА будет преимущество в дисциплине и порядке. Но в игре все может качнуться в обе стороны. Обе команды немного нестабильны и могут выдавать как топовые игры, так и провальные. Этим наш чемпионат мне и нравится в этом году», — сказал Деменко.

Федотов возглавил ЦСКА перед стартом сезона-2022/23. Под его руководством команды выиграла серебряные медали чемпионата России и Кубок страны.

«Динамо» примет ЦСКА в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 25 ноября. Начало встречи в 17:30 по московскому времени.

После 15 туров РПЛ команды набрали по 25 очков. Столько же в активе самарских «Крыльев Советов». Команды делят третью строчку в турнирной таблице. На пять очков больше у идущего вторым «Зенита». Лидировать продолжает «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича в прошлом туре разошлись миром с петербуржцами. В активе команды 32 очка.

Ранее «Балтику» назвали фаворитом матча со «Спартаком».

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