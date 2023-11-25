«Балтику» назвали фаворитом матча со «Спартаком»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что «Балтика» будет фаворитом в предстоящем матче против красно-белых. Об этом он заявил «Евро-Футбол.Ру».

«Гости могут и проиграть. Потому что балтийцы сейчас в хорошем функциональном состоянии. Они мотивированы, находятся в опасной зоне.

Если красно-белые хотят побеждать на выезде, они должны превосходить соперников в мотивации. А мотивация и самоотдача будут в этом матче на стороне «Балтики». Хотя состав «Спартака» намного лучше. Да и вообще, клуб стоит на порядок выше. Но в сложившейся ситуации фаворитом считаю хозяев», — сказал Гладилин.

«Балтика» примет «Спартак» 25 ноября в рамках 16 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало матча в 19:45 по московскому времени.

После 15 туров РПЛ «Краснодар», набрав 32 очка, продолжает удерживать лидерство в чемпионате. В минувшем туре подопечные Владимира Ивича сыграли вничью с «Зенитом» со счетом 1:1.Сине-бело-голубые идут вторыми и имеют на два очка меньше. «Спартак» делит с «Локомотивом» шестую строчку.

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