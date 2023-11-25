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Бывший футболист предположил, что «Краснодар» может пропустить «Зенит» до перерыва в сезоне

Экс-футболист Деменко: у «Зенита» будет все в порядке в матче с «Сочи»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Знаменитый в прошлом футболист Максим Деменко, выступавший в том числе за «Зенит», а также проведший два матча за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» выразил уверенность, что клуб из Санкт-Петербурга одержит победу в матче 16-го тура Российской премьер-лиги против «Сочи».

«Что касается «Зенита», то на сегодняшний день «Сочи» занимает последнее место, и мы видим, что у команды проблемы. Поэтому, думаю, у «Зенита» тут все будет в порядке. А в целом может такое произойти, что «Краснодар» может оступиться в последних трех турах и, допустим, сыграть вничью с какой-то командой. Так что тут все может произойти», — считает Деменко.

«Зенит» занимает в данный момент второе место в РПЛ, набрав 30 очков после 15 туров и отставая на два балла от лидирующего «Краснодара». Занимающие места с третьего по пятое столичное «Динамо», самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА имеют в активе по 25 баллов. Дальше идут «Спартак» и «Локомотив» с 24 очками у обоих. До зимнего перерыва в РПЛ командам предстоит провести еще по три матча.

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