Бывший футболист оценил шансы «Краснодара» сохранить лидерство в РПЛ

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время своей карьеры выступавший за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», высказался в комментарии для «Газеты.Ru» о лидерстве «быков» в Российской премьер-лиге, отметив, что матч 16-го тура против «Урала» в Екатеринбурге будет для них непростым.

«Краснодар» действительно сейчас по праву занимает первое место, что он доказал и матчем против «Зенита». Хотя понятно, что в концовке «Зенит» мог и выиграть. Но это футбол. Самое главное – «Краснодар» справился и показал хорошую игру против «Зенита». Что касается встречи с «Уралом», то сейчас были две недели со сборными. С одной стороны, некоторые получили положительные эмоции: и Кривцов, и Черников, и тот же Сафонов. Но с другой, «Урал» на самом деле непредсказуемая команда. «Краснодар» — фаворит, но, что ему будет легко, я бы не говорил, потому что «Урал» может дать бой абсолютно любой команде. По игре «быки» сейчас выглядят предпочтительнее, но это футбол, а «Урал» может создать проблемы любой команде, тем более у него было две недели на подготовку», — считает Деменко.

«Краснодар» занимает первое место в РПЛ, набрав 32 очка после первого круга и опережая на два балла «Зенит». «Динамо», «Крылья Советов» и ЦСКА отстают от лидера на семь очков.

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