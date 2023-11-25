УЕФА дисквалифицировал игрока сборной Польши

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал защитника «Леха» и сборной Польши по футболу Бартоша Саламона на восемь месяцев. Футболист нарушил антидопинговые правила. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Познаньский «Лех» получил решение УЕФА о дисквалификации Бартоша Саламона сроком на 8 месяцев. В штраф была включена дисквалификация, которая продлится с 13 апреля 2023 года. Это означает, что игрок сможет вернуться к матчам 13 декабря 2023 года», — сказано в сообщении клуба.

32-летний Саламон является воспитанником «Леха», но дебютировал за основную команду только в 2021 году. С 2007 по 2019 год защитник выступал в Италии. Он успел поиграть за такие клубы как «Брешиа», «Милан», «Сампдория», «Кальяри» и СПАЛ. В прошлом сезоне Саламон провел в польской Экстраклассе 12 матчей, не отметившись результативными действиями.

С 2013 года Саламон вызывался в сборную Польши. Защитник провел за национальную команду 11 матчей.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по футболу дисквалифицирован на два года за допинг.