Экс-игрок «Спартака» Тихонов рассказал о своей зарплате в клубе

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов рассказал о премиальных от Николая Старостина в конце 90-х годов 20 века.

«Конец 90-х? Зарабатывал 5 тыс. долларов. Это было в начале 90-х, когда был жив Николай Петрович Старостин. Я попал под это. Мы ехали с Антверпена. Николай Петрович проходил и раздавал премии. Смотрит, основной футболист, не основной — и дает определенную сумму. Ко мне подошел, смотрит и говорит: «Молодой, на». Но мы играли в Лиге чемпионов, мы все выигрывали в России и приносили радость нашей всей стране», — сказал Тихонов в эфире «Матч Премьер».

Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 год. В составе московского клуба он восемь раз выигрывал чемпионат России и дважды — Кубок страны. В России Тихонов также выступал за «Крылья Советов» и «Химки». Один сезон полузащитник провел в «Локомотиве» из Астаны (Казахстан).

После завершения карьеры футболиста Тихонов стал тренером. Он поработал в «Енисее», «Крыльях Советов» и «Астане».

Ранее сообщалось, что футболиста сборной России не смутили низкие зарплаты в Европе.