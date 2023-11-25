Гвардиолу заподозрили в связи с террористами

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заподозрен в сотрудничестве с движением «Цунами демократии», выступающим за независимость Каталонии. Об этом сообщает Vozpópuli.

В Испании правоохранительные органы ведут расследование в отношении движения «Цунами демократии», которое обвиняется в терроризме. Упоминается, что Гвардиола поддерживал движение, принял участие в записи видеоролика. В отчете Гражданской гвардии Испании говорится о том, что тренер «Ман Сити» не колеблясь решил помочь фигурантам дела.

«Он не колеблясь передал свой голос в распоряжение «Цунами демократии», присоединившись к их требованиям и призывая население Каталонии восстать против верховенства закона», — говорится в отчете.

Гвардиола является уроженцем одной из областей Каталонии. Он выступал за «Барселону» с 1990 по 2001 год, а затем стал тренером команды в 2008 году. Он трижды привел клуб к победе в чемпионате Испании, дважды – в Кубке страны и столько же раз – в Лиге чемпионов. С 2016 года Гвардиола возглавляет «Ман Сити» и проживает в Англии. Тренер принимает участие в мероприятиях в поддержку права Каталонии на самоопределение.

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