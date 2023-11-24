«Аль-Наср» одержал победу благодаря дублю Роналду

На стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде состоялся матч 14-го тура саудовской лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Охдуд». Встреча завершилась уверенной победой «Аль-Насра» со счетом 3:0.

На 13-й минуте счет в матче открыл Сами Аль-Наджи. Лидер «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль в этом матче. Португалец отличился на 77-й и 80-й минутах.

Таким образом, «Аль-Наср» заработал 34 очка в 14 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Охдуд» располагается на 16-й позиции, набрав 10 баллов в 14 встречах. Лидером саудовской лиги является «Аль-Хиляль», который набрал 35 очков в 13 матчах.

В следующем матче «Аль-Наср» сыграет с иранским «Персеполисом» в рамках азиатской Лиги чемпионов. Встреча состоится 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени. 1 декабря команда Роналду проведет матч в чемпионате Саудовской Аравии. Соперником «Аль-Насра» станет «Аль-Хиляль».

Ранее сообщалось, что Роналду не будет отправлен в тюрьму.