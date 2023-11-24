«Высокие каблуки не пугали»: Трусова рассказала о занятии стрип-пластикой

Российская фигуристка Александра Трусова в интервью на YouTube-канале «Бес Комментариев» рассказала о занятиях стрип-пластикой.

«Я еще до Олимпиады хотела пойти на уроки, но переживала, что у меня не будет времени. Пугали ли высокие каблуки? Меня это не смущало никогда. Конечно, когда первый раз надела, то искала баланс, но в целом — нормально. Да мы особо и не стоим на каблуках. Я танцую, мы снимаем видео, потом я прекращаю на время. Потом находится время, и я опять танцую», — сказала Трусова.

Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров.

В 2020-м Александра Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, но в 2021-м вернулась в «Хрустальный». В 2022-м она вновь ушла от Тутберидзе ради тренировок в группе Светланы Соколовской.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне-2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй.

Трусова — обладательница золотой медали чемпионата России сезона-2021/22, это стало возможным после дисквалификации Камилы Валиевой, занявшей на турнире первое место.

Ранее Трусова раскрыла свой основной источник заработка.