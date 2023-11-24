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Петр Ян заявил, что собирается вновь стать чемпионом UFC

Российский боец Петр Ян заявил о намерении вернуть себе статус чемпиона UFC

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archangl_michael/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Петр Ян заявил о намерении вернуть себе пояс промоушена. Слова Яна передает Sport24.

«Цель — вернуть пояс. Цель — вернуться на те позиции, когда бой за пояс будет неизбежен. Когда ты будешь в таком положении, что тебе нужно будет дать бой за пояс», — сказал Ян.

В конце сентября российский боец заявил, что перенес операцию. Ян уступил в трех последних поединках — американцам Алджамейну Стерлингу и Шону О'Мэлли, а также грузину Мерабу Двалишвили. Ян является бывшим чемпионом UFC.

На счету Яна 16 побед и пять поражений. В конце сентября менеджер спортсмена, Саят Абдрахманов, опроверг информацию о том, что его подопечный проведет свой следующий бой 9 декабря на турнире UFC в Китае против местного бойца Сонга Ядонга.

Ранее Петр Ян назвал дату своего возвращения в UFC.

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