Назван лучший российский футболист

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой назвал полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским футболистом. Слова Мостового передает «РБ Спорт».

«Головин может решить исход матча в одиночку — этим качеством обладают только топ-игроки. И в сборной, и в «Монако» Саша чувствует себя лидером, ведет за собой команду. Он значительно прибавил в последние годы. Прямо сейчас Головин с отрывом лучший российский футболист», — сказал Мостовой.

Головин перебрался в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года после чемпионата мира, в котором сборная России сумела дойти до четвертьфинала. Сумма трансфера составила €30 млн. Россиянин стал лучшим игроком «Монако» в сентябре и октябре, а также был номинирован на звание лучшего игрока Лиги 1 в октябре.

В текущем сезоне на счету Головина 11 матчей за монегасков, пять голов и две результативные передачи.

20 ноября сборная России с Головиным в составе разгромила в товарищеском матче Кубу со счетом 8:0. Хавбек «Монако» записал на свой счет гол и результативную передачу.

Ранее в Европе допустили, что Головин станет обладателем «Золотого мяча».