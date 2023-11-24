Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Назван лучший российский футболист

Экс-полузащитник Мостовой назвал Головина лучшим российским футболистом

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой назвал полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским футболистом. Слова Мостового передает «РБ Спорт».

«Головин может решить исход матча в одиночку — этим качеством обладают только топ-игроки. И в сборной, и в «Монако» Саша чувствует себя лидером, ведет за собой команду. Он значительно прибавил в последние годы. Прямо сейчас Головин с отрывом лучший российский футболист», — сказал Мостовой.

Головин перебрался в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года после чемпионата мира, в котором сборная России сумела дойти до четвертьфинала. Сумма трансфера составила €30 млн. Россиянин стал лучшим игроком «Монако» в сентябре и октябре, а также был номинирован на звание лучшего игрока Лиги 1 в октябре.

В текущем сезоне на счету Головина 11 матчей за монегасков, пять голов и две результативные передачи.

20 ноября сборная России с Головиным в составе разгромила в товарищеском матче Кубу со счетом 8:0. Хавбек «Монако» записал на свой счет гол и результативную передачу.

Ранее в Европе допустили, что Головин станет обладателем «Золотого мяча».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий