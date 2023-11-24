Экс-вратарь НХЛ заявил, что Овечкин не сможет забить 30 голов в сезоне

Бывший вратарь ряда клубов национальной хоккейной лиги (НХЛ) Мартин Бирон считает, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет забросить 30 шайб в нынешнем регулярном сезоне. Слова Бирона передает TSN.

«Овечкин не сможет забить 30 голов в этом сезоне? Согласен, я так думал еще до начала сезона, когда смотрел на состав «Вашингтона». А теперь и Бекстрема нет. Большинство уже не работает так, как раньше. У него всего четыре гола, забитых вратарям. Значит, такими темпами он забьет 14-15 голов голкиперам», — сказал Бирон.

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 15 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет теперь 67 шайб.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает пятое место, набрав 22 очка. В следующем матче «Вашингтон» примет на своей площадке «Эдмонтон Ойлерз».

Ранее олимпийский чемпион Дариус Каспарайтис заявил, что хочет, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки.