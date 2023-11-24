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Щербакова заявила, что хотела стать телеведущей

Фигуристка Щербакова призналась, что задумывалась о работе телеведущей

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РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заявила, что у нее были мысли о работе в журналистике. Ее слова передает Sport24.

«Конечно, были мысли попробовать себя в будущем в роли телеведущей, но сейчас больше концентрируюсь на фигурном катании, выступлениях. Но не исключаю такой возможности, мне это интересно», — сказала Щербакова.

11 июля издание Sport24 сообщило, что Щербакова заболела мононуклеозом. Это заболевание вирусной природы, при котором развивается лихорадка, увеличиваются печень и селезенка, лимфатические узлы, поражаются гортань, глотка. 1 августа РИА Новости сообщило, что спортсменка вернулась к тренировкам.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях прошлого сезона не участвовала. В конце августа 2022 года спортсменка перенесла операцию на колене и восстанавливалась несколько месяцев. 27 июня РИА Новости сообщило о возобновлении карьеры Щербаковой.

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании.

Ранее Щербакова рассказала о планах после завершения карьеры.

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