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Костомаров рассказал о своем состоянии после новостей об ампутации конечностей

Фигурист Костомаров признался, что зарыдал после новостей об ампутации ступней

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romankostomarovkrs/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года Роман Костомаров признался, что зарыдал, когда узнал о необходимости ампутировать часть конечностей. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

«Я увидел, что произошло с моими руками и ногами и ужаснулся. Весь в бинтах, в каких-то трубках. Как так? Ведь я был самым здоровым человеком в мире, который постоянно занимался спортом. Самое страшное было, когда вокруг меня собралось много врачей, которые сказали, что необходима ампутация ступней <...>. Здесь я, конечно, горького зарыдал», — сказал спортсмен.

По его словам, первое время он жалел о том, что не высказался против проведения хирургического вмешательства, и о том, что остался жив.

«Но время лечит. Постепенно мне объяснили, что есть возможность ходить на протезах», — добавил Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали часть верхних и нижних конечностей. В июле фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео, на котором он тренируется с протезами.

22 ноября Роман Костомаров в своем Telegram-канале опубликовал видео своей игры в теннис с протезом правой руки. По его словам, сначала ему было очень трудно. Однако он отметил, что «можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть».

Ранее Костомаров рассказал о трудных отношениях с партнершами.

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