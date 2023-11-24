Тарасова назвала Милохина трусом

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала популярного блогера Даню Милохина, который во время прямого эфира на видеостриминговом сервисе Twitch заявил, что не хочет идти в армию. Своим мнением Тарасова поделилась со Sport24.

«Все мужчины должны идти в армию, а чего боится Милохин? Это обязанность каждого молодого человека в России! Если он должен идти в армию, значит, он пойдет служить, и Милохин это прекрасно знает, поэтому и свалил отсюда.

Милохин не знает, какой порядок в нашей стране? Все мальчишки после восемнадцати лет могут быть призваны на службу. Милохин просто испугался, он трус! И что, после этого его надо жалеть? Всем понятно, почему он убежал из России.

Полностью невоспитанный парень. Разве после того, как он обращался со своей партнершей, Милохина можно назвать воспитанным человеком? Есть другие вещи, которые можно обсуждать, но никак не его. Зачем нам на него рассчитывать? Он не станет будущим чемпионом мира, Европы и Олимпиады. С таким характером — никто», — заявила Тарасова.

Милохин выступал в «Ледниковом периоде» с фигуристкой Евгенией Медведевой. Они вместе выступили в одном сезоне и должны были кататься в 2022 году. Однако спустя два выпуска шоу Милохин сенсационно покинул проект и улетел из России.

8 сентября 2023 года Милохин вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября стало известно, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Милохин заявил, что вернулся бы в «Ледниковый период».