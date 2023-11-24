Российский боксер: наверное, буду выходить на бои с флагом США

Российский боксер-профессионал Бахрам Муртазалиев в комментарии Legalbet ответил на вопрос о возможном появлении на ринге с флагом Казахстана.

«Сейчас уже, наверное, буду выходить с американским флагом — я на «Грин-карту» подал. Но если бы Казахстан предложил, то с радостью бы взял гражданство. Однако никто ничего об этом не сказал.

Казахстан — вторая Родина для меня и моих предков. Казахстан нас принял после выселения Сталиным. Этого никогда нельзя забывать — кто протянул тебе руку помощи в тяжелые времена», — заявил спортсмен.

Муртазалиев подерется за титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF) против представителя Германии Джека Кулкая. Россиянин получил право на титульный бой после отказа американца Джермелла Чарло от пояса.

В активе 30-летнего Муртазалиева 19 побед в 19 боях. На счету Кулкая 33 победы при четырех поражениях.

Ранее российская фигуристка заявила о готовности выступать в нейтральном статусе.