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Бекхэм оценил скромность Месси

Владелец «Интер Майами» Бекхэм назвал Месси самой скромной суперзвездой

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Stephanie Lecocq/Reuters

Бывший футболист сборной Англии и владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о форварде американского клуба Лионеле Месси. Его слова приводит The Times.

Бекхэм назвал аргентинца самой скромной суперзвездой. «Любой, кто видел его вживую, знает, что он другой, оcобенный. Люди говорили, что ему, возможно, потребуетcя время, чтобы приcпоcобитьcя. Но это заняло у него cчитанные cекунды», — сказал англичанин.

Также Бекхэм высоко оценил игру Месси в «Интере». «Лео дарит людям моменты, которые они никогда не забудут. И это то, что любят американские зрители — чтобы их развлекали», — отметил экс-футболист.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. Также он выступал за испанскую «Барселону».

20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

Ранее стали известны новые подробности конфликта Месси и Родриго.

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