Фетисов о денежном требовании к россиянам: надо их послать подальше

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов жестко высказался о том, что Международная федерация спортивного скалолазания требует с российских атлетов около 500 тысяч рублей за проверку их связи с ЦСКА и «Динамо».

«Надо их послать подальше. Уже бессмысленно с ними разговаривать. Потом они еще что-нибудь попросят. Надо давно было сказать всем, что мы вернемся на мировую арену только с флагом, гимном и своими принципами.

Это издевательство. Каждый раз придумывают себе новые хотелки, с этим пора заканчивать. Нужно развивать свой внутренний спорт, студенческий, школьный, детский. Поднять уровень соревновательности внутри страны», — заявил Фетисов.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

В 2024 году планируется проведение в России Всемирных Игр дружбы. Они пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Ранее Роднина высмеяла денежные требования международных федераций к россиянам.