Стали известны новые подробности конфликта Месси и Родриго

Стали известны новые подробности перепалки футболиста сборной Бразилии Родриго и капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси во время матча отборочного этапа чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает Folha de Pernambuco.

До начала встречи болельщики устроили массовую драку, после чего игроки сборной Аргентины покинули поле до урегулирования конфликта. После возвращения Родриго назвал аргентинцев трусами, а Месси схватил его за шею и сказал: «Мы трусы? Мы чемпионы мира, какие мы трусы? Следи за языком».

«В ответ на эту реплику бразилец сделал ироничное замечание о победе Аргентины на прошедшем турнире.

«Чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл», – сказал форвард.

Матч, который прошел на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, закончился победой сборной Аргентины со счетом 1:0.

Месси был признан лучшим футболистом чемпионата мира — 2-22 в Катаре. Он забил семь мячей и сделал три результативные передачи на турнире.

Ранее стала известна дата прощального матча Месси за «Барселону».