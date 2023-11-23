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Роднина высмеяла денежные требования международных федераций к россиянам

Роднина заявила, что у международных федераций без России закончились деньги

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РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина в комментарии Sport24 с иронией высказалась о том, что Международная федерация спортивного скалолазания требует с российских атлетов около 500 тысяч рублей за проверку их связи с ЦСКА и «Динамо».

«Международные федерации рассматривают все санкции против России как получение дополнительного дохода? Денег нет — закончились! Если они допускают, значит, ничего не будет. Мы достаточно выдержали времени.

Сейчас пересматриваем многие международные договоры. На все, что делается не в интересах нашей страны и граждан, будет предпринята достаточно жесткая позиция. Столько международных федераций и каждая хочет себя проявить. Хватит на них реагировать», — заявила Роднина.

Она добавила, что нужно ориентироваться на внутренние соревнования.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

В 2024 году планируется проведение в России Всемирных Игр дружбы. Они пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Ранее в МИД указали на недостаток резолюции ООН по олимпийскому перемирию.

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