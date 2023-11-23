Стало известно, какие клубы тратят больше всех в РПЛ на зарплаты

Сайт Capology опубликовал приблизительные данные о том, сколько каждый клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) суммарно тратит на зарплату футболистам в текущем сезоне.

По данным сайта, больше всех в чемпионате на зарплаты игрокам тратит петербургский «Зенит» — €32,54 млн. Далее идет московский «Спартак», годовой фонд заработной платы которого оценивается в €30,07 млн, и столичное «Динамо» (€26,62 млн).

В топ-10 попали московские «Локомотив» (€22,39 млн) и ЦСКА (€22,2 млн), «Краснодар» (€20,34 млн), «Сочи» (€16,12 млн), казанский «Рубин» (€15,83 млн), «Ростов» (€15,38 млн) и грозненский «Ахмат» (€13,39 млн).

В нижней части рейтинга оказались «Пари Нижний Новгород» (11,58 млн), «Оренбург» (10,83 млн), екатеринбургский «Урал» (€10,71 млн), калининградская «Балтика» (€9,56 млн), самарские «Крылья Советов» (€9,08 млн), воронежский «Факел» (€ 7,69 млн).

После 15 туров чемпионата России лидирует «Краснодар», набравший 32 очка. На втором месте идет «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали 30 баллов. На третьей строчке расположилось «Динамо», в активе которого 25 очков.

16-й тур РПЛ стартует 25 ноября матчем «Крыльев Советов» и «Локомотива». Стартовый свисток для команд прозвучит в 13.00 по московскому времени.

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